Die Dießener Herrenstraße wird gesperrt

Die Herrenstraße in Dießen wird im Bereich der Hausnummern 15 bis 23 am Samstag, 5. November komplett gesperrt. Das müssen Autofahrer wissen.

Aufgrund von Arbeiten auf einem privaten Grundstück wird die Herrenstraße in Dießen am Samstag, 5. November im Bereich der Hausnummern 15 bis 23 vollständig gesperrt. Das teilt die Marktgemeinde Dießen mit. Der Verkehr wird an diesem Tag über die Prinz-Ludwig-Straße, Neudießener Straße, Von-Eichendorff-Straße sowie die Schützenstraße und die Johannisstraße umgeleitet. Entlang der Umleitungsstrecken gilt absolutes Halteverbot.

Bis Von-Eichendorff-Straße und Herrenstraße 13 kann gefahren werden

Die Herrenstraße kann laut Marktgemeinde aus westlicher Richtung bis zur Einmündung Von-Eichendorff-Straße befahren werden. Aus östlicher Richtung ist die Zufahrt nur für Anlieger bis Herrenstraße 13 möglich. Die verkehrsrechtliche Anordnung wurde erlassen von der Unteren Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Landsberg. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Anlieger werden um Verständnis für die Sperrung und die damit verbundenen Beeinträchtigungen gebeten. (AK)

Lesen Sie dazu auch