Die Dießener Musikschule ist im Corona-Modus

Die Dießener Musikschule bietet jetzt auch wieder Online-Unterricht an. Vom geplanten Weihnachtsprogramm bleibt nichts übrig.

Alternativ zum Präsenzunterricht bietet die Dießener Musikschule pandemiebedingt ab sofort wieder Online-Ersatzunterricht an, um Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. Musikschülerinnen und Musikschüler, die von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, können den Online-Unterricht mit ihren Lehrkräften vereinbaren. Der Präsenzunterricht im Schulgebäude an der Johannisstraße 22 findet gemäß den aktuell geltenden Hygieneregeln statt.

„Das gemeinsame Musizieren vermissen wir nun schon seit vielen Monaten“, bedauert Musikschulleiter Thomas Schmidt, „und mitten in der schwierigen vierten Welle hoffen wir, dass wir es bald fortsetzen dürfen. Auch wenn viele kreative und interessante digitale und virtuelle Alternativen und Angebote gefunden wurden, so ist Musik doch ein Kitt unserer Gesellschaft, sind Nähe und Begegnung und das Miteinander unersetzlich.“

Von Sabine Eggebrecht gibt es ein neues Buch

Obwohl auch die geplanten Weihnachtskonzerte ausfallen müssen, gibt es für die Musikschule doch Anlass zur Freude: Kurz vor Weihnachten hat die langjährige Gitarrenlehrerin, Märchenerzählerin und Autorin Sabine Eggebrecht ein kleines Büchlein herausgebracht. In zahlreichen Versen erzählt sie die Geschichte von „Fipolin“: Der mutige, kleine Mäusemann begibt sich auf Wanderschaft, um die Welt kennenzulernen. Eine wundervolle Geschichte, die Kindern Mut machen soll, und die so bald wie möglich als musikalische Lesung in Co-Produktion mit der Musikschule Dießen auf die Bühne kommen soll, heißt es dazu. Das von der Künstlerin und Grafikerin Veronika Neuberg illustrierte Büchlein „Fipolin“ kann bei der Autorin (sabi.egg@freenet.de) bestellt werden.

Aktuelles aus der Musikschule erfährt man auch aus dem druckfrischen „Saitenblatt“-Newsletter, das vielerorts zum Mitnehmen ausliegt und zum Download auf der Homepage (www.musikschule-diessen.de) bereitsteht. Informationen gibt es auch auf dem Instagram-Account „Musikschule Dießen“. (ak)

Lesen Sie dazu auch