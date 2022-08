Die Dießener Polizei hat einen neuen Vize-Chef

Plus Tobias Ridder ist seit Kurzem der neue Stellvertreter von Inspektionschef Alfred Ziegler. Warum der bisherige Kriminaler jetzt wieder bei der uniformierten Polizei ist.

Mitte Juni hat Tobias Ridder seinen neuen Posten als stellvertretender Leiter bei der Dießener Polizei angetreten und jetzt ist er bereits für drei Wochen Chef: Denn Inspektionsleiter Alfred Ziegler ist im Urlaub.