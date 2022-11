Ammersee

Die Dießener Tafel verteilt jede Woche eine Tonne Lebensmittel

Plus Seit 16 Jahren gibt es eine Tafel in Dießen. Die dortigen Helfer haben viel zu tun, und bald steht ein Ortswechsel an.

Von Uschi Nagl

Am 29. November 2006, vor ziemlich genau 16 Jahren, haben Ingrid Sämmer und die mittlerweile verstorbene Monika Schielke das erste Mal die Türen zur Dießener Tafel geöffnet, die in ihrer Anfangszeit in den Kellerräumen des AWO-Seniorenparks an der Bahnhofstraße beheimatet war. Dass 16 Jahre keinen runden Jahrestag darstellen, der sich für ein Jubiläum eignet, weiß Ingrid Sämmer, aber sie findet, dass man in Zeiten steigender Lebensmittelpreise durchaus einmal mehr den Blick auf das Angebot der Tafel werfen könnte.

