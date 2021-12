Ammersee

Die Friedhöfe in Dießen und Riederau sollen grüner werden

Georg Haslauer (Bauhof-Mitarbeiter) in Dießen bei der Unkrautvernichtung mit Heißwassergerät auf dem Friedhof St. Johann.

Plus In Dießen und Riederau stehen Veränderungen an. Die Wege zwischen den Gräbern sollen naturnah gestaltet werden. Warum einige Ratsmitglieder Bedenken äußern.

Von Uschi Nagl

Beschwerden über den starken Aufwuchs von unerwünschtem Grün, also Unkraut auf den Kieswegen und zwischen den Gräbern der Friedhöfe St. Johann und Riederau, veranlasste die Gemeindeverwaltung Dießen, über die Zukunft der Ruhestätten nachzudenken. Landschaftsplanerin Johanna Vogl aus Weilheim stellte in der letzten Gemeinderatssitzung vor Weihnachten das Ergebnis dieser Überlegungen vor.

