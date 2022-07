Die Fußgänger werden in Utting erneut gezählt

Plus Utting unternimmt nochmals einen Versuch für eine Querungshilfe beim Rewe-Markt. Mit Blick auf die Erweiterungspläne eines Autohauses wird ein weiterer Beschluss gefasst.

Um zum Sportgelände in Utting in der Auraystraße zu gelangen, müssen Bürger häufig die viel befahrene Durchgangsstraße auf Höhe des „Rewe“ überqueren. Seit Jahren steht der Wunsch nach einer Ampel im Raum. Darum ist es jetzt wieder im Gemeinderat gegangen.