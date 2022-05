Ammersee

vor 39 Min.

Die unschönen Seiten am Dießener Bahnhof

Plus Im Winter sorgen Schmutz und Randale am Bahnhof in Dießen für Schlagzeilen. Was hat sich seitdem getan? Und warum treffen sich dort so viele Jugendliche um zu feiern?

Von Gerald Modlinger

An den festklebenden Kernen lässt sich noch erkennen, was da gegen die Fassade der Tourist-Info am Dießener Bahnhof geflogen ist: Es war eine Tomate, die gegen die anthrazitfarbene Fassade klatschte. Kein schöner Anblick für Angelika Nuscheler, die in der Tourist-Info arbeitet, und diejenigen, die dorthin kommen. Und das ist nicht das einzige Problem. Mal gibt es Schmierereien, zwischendurch werden auch Sachen beschädigt, vor allem aber gibt es ein Müllproblem am Bahnhof, einem beliebten Treffpunkt für junge Leute am Ammersee-Westufer. Doch zuletzt, so der Eindruck der Polizei, entspannt sich die Situation wieder etwas. Das meint jedenfalls der Leiter der Dießener Inspektion, Alfred Ziegler.

