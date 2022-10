Die Uttinger Künstlerin Barbara Burger-Tanck ist gestorben

Im Alter von 84 Jahren stirbt die Uttinger Künstlerin Barbara Burger-Tanck, die auch im fernen Japan ihre Arbeiten ausstellt. Ein Nachruf.

Am Samstag ist die Uttinger Künstlerin Barbara Burger-Tanck im Alter von 84 Jahren gestorben. Geboren wurde sie in Ratibor/Oberschlesien. Seit 2004 lebte und arbeitete Barbara Burger-Tanck zusammen mit ihrem Ehemann, dem Zeichner Martin Burger, in Utting.

Nach ihrer Lehre als Handweberin studierte Barbara Burger-Tanck an der Kunstakademie in Nürnberg bei Professor Stefan Eusemann Textildesign. Sie zog nach München und gründete eine eigene Werkstatt, in der gewebte Werke, Kirchenantependien und Batikarbeiten nach eigenen Entwürfen entstanden. Ihre Arbeiten waren in München, Berlin und Japan zu sehen.

Die Uttinger Künstlerin Barbara Burger-Tanck ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Foto: Harry Sternberg

Barbara Burger-Tanck war Mitglied im bayrischen Kunstgewerbeverein und jahrelang Teilnehmerin an den Kunsthandwerkermärkten in Sauerlach und Benediktbeuern. Sie war von Anfang an - seit 2009 - Teilnehmerin an den Uttinger Ateliertagen. Barbara Burger-Tanck arbeitete viele Jahre mit Kindern in München und auch nach dem Umzug nach Utting, in der „Schule der Phantasie“.

Barbara Burger-Tanck war von Beginn an Teilnehmerin an den Uttinger Ateliertagen

In Utting hat Barbara Burger-Tanck in den letzten Jahren verschiedene Techniken entwickelt und mit unterschiedlichen Materialien experimentiert, auch Siebdrucke auf Stoff und Papier. Bilder, die aus farbiger Wolle und Plastikmaterialien komponiert wurden, erzeugten besondere Lichteffekte. Neben den farbigen Arbeiten entstanden sechs fast farblose Tafeln. (AK)

Lesen Sie dazu auch