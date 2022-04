Dießen: Auch das Hallenbad im Augustinum macht wieder auf

Ab 11. April gibt es im Hallenbad im Augustinum in Dießen wieder Schwimmzeiten für die Allgemeinheit. Eine Bitte hat das Augustinum jedoch.

Entsprechend den Lockerungen der Corona-Regeln in Bayern bietet auch das Hallenbad im Augustinum Ammersee in Dießen ab Montag, 11. April, wieder Schwimmzeiten für die Öffentlichkeit an. In der laufenden Woche findet bereits ein erster gemischter Betrieb statt, damit sich Personal ebenso wie Bewohnerinnen und Bewohner des Augustinums wieder in die Abläufe eingewöhnen können, teilte das Augustinum am Dienstag mit.

Ab dem kommenden Montag gelten für die Öffentlichkeit folgende Nutzungszeiten und Bedingungen: Das Bad ist geöffnet Montag bis Freitag von 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, am Mittwoch verlängert bis 21 Uhr, sowie Samstag von 8 bis 19 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Bad geschlossen. Maximal dürfen sich 30 Personen gleichzeitig im Bad aufhalten. Da das Bad im Gebäudekomplex der Seniorenresidenz liegt, für die weiterhin eine erhöhte Corona-Vorsorge geboten ist, bittet das Augustinum darum, beim Betreten und beim Verlassen des Bades FFP2-Maske zu tragen.

Für Bewohnerinnen und Bewohner des Augustinums Ammersee sind die Öffnungszeiten Montag bis Samstag 7 bis 8 Uhr und Montag bis Freitag 10 bis 11 Uhr reserviert.

Seit mehr als zwei Jahren war das Hallenbad im Augustinum geschlossen

Das Augustinum-Bad war seit mehr als zwei Jahren geschlossen, nicht nur wegen der Corona-Einschränkungen, sondern auch wegen Sanierungsarbeiten. Als die Renovierung abgeschlossen war, sollte der Betrieb eigentlich im Herbst 2021 wieder aufgenommen werden. Anschließend folgten jedoch erneut Corona-Schutzmaßnahmen. Dann scheiterte eine Wiedereröffnung daran, dass kein Personal zur Verfügung stand, um die zu dieser Zeit geltenden Zugangsregeln zu überwachen.

