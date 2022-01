Ammersee

vor 19 Min.

Dießen: Barbara Mann tritt als Kirchenpflegerin von Maria Himmelfahrt zurück

Plus Personeller Wechsel in der Kirchenverwaltung von Maria Himmelfahrt in Dießen. Die Kirchenpflegerin Barbara Mann tritt zur Halbzeit ihrer Amtszeit zurück.

Von Gerald Modlinger

Zur Halbzeit der laufenden Amtszeit kommt es in der Kirchenverwaltung von Maria Himmelfahrt in Dießen zu einem Wechsel. Die bisherige Kirchenpflegerin Barbara Mann gibt das Ehrenamt auf, weil sie es mit gewachsenen beruflichen Anforderungen nicht mehr vereinbaren kann, wie Pfarrer Josef Kirchensteiner auf AK-Nachfrage bestätigte. Für die restliche Amtszeit wird Wolfgang Linke, der bislang schon Kirchenpfleger in St. Georgen ist, auch für das Marienmünster tätig werden.

