Ammersee

vor 4 Min.

Dießen: Bauvorhaben an der Bahnhofstraße erneut abgelehnt

Auf dem Grundstück rund um eine alte Villa an der Dießener Bahnhofstraße sollen zwei neue Mehrfamilienhäuser entstehen.

Plus Erneut lehnt der Dießener Bauausschuss ein geplantes Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße ab. Schon seit 2019 wird über das Vorhaben diskutiert.

Von Uschi Nagl

Der geplante Bau eines großen Mehrfamilienhauses an der belebten Bahnhofstraße in Dießen beschäftigt den Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde Dießen schon seit geraumer Zeit. Nun wurde das Vorhaben erneut mehrheitlich (5:3) abgelehnt, nicht zuletzt wegen der geplanten Duplex-Garagen in der Tiefgarage. Die bestehende Villa im nordwestlichen Grundstücksbereich soll, laut Antragsteller, erhalten bleiben.

