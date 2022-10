Dießen: Bayerns First Lady zu Gast im SOS-Kinderdorf

Bayerns First Lady, Karin Baumüller-Söder, und Vertreter der Fregatte Bayern besuchen das erste SOS-Kinderdorf Deutschlands in Dießen.

Bayerns First Lady, Karin Baumüller-Söder, und Vertreter der Fregatte Bayern wurden vom Vorstand des SOS-Kinderdorfs Dr. Kay Vorwerk und der Einrichtungsleiterin Yvette Dumont im SOS-Kinderdorf in Dießen empfangen. "Mit der Fregatte Bayern verbindet uns eine langjährige Partnerschaft", sagte Dumont. "Das gesamte SOS-Kinderdorf freut sich auf die regelmäßigen Besuche der Besatzung. Wir sind alle sehr dankbar für die kontinuierliche Unterstützung."

Karin Baumüller-Söder freute sich, nach drei Jahren wieder in Dießen zu sein: "Die Patenschaft zwischen dem SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech und der Fregatte Bayern ist etwas ganz Besonderes. Hier im SOS-Kinderdorf finden benachteiligte Kinder und Jugendliche wichtige Unterstützung und ein neues Zuhause. Die Fregatte Bayern besucht sie regelmäßig, lädt zu Gegenbesuchen an Bord ein und gibt ihnen Einblicke in eine ganz andere Welt. Meine höchste Anerkennung gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich mit großem Engagement für die Kinder und Jugendlichen einsetzen, und ein herzliches Dankeschön an die Besatzung der Fregatte Bayern für die gelebte, wertvolle Partnerschaft!"

Ein Kunstwerk für den Fregatten-Kapitän

Die Kinder und Jugendlichen im Dorf freuen sich auch jedes Jahr auf ihre vorweihnachtliche Lebkuchen-Spende. Neben dieser alljährlichen vorweihnachtlichen Lebkuchen-Spende freuten sich die Kinder und Jugendlichen auch über Stofflöwen und Halloween-Schminke, die Baumüller-Söder im Gepäck hatte. Die Kinder und Jugendlichen bedankten sich mit einer Tanzaufführung und einem gemeinschaftlichen Kunstwerk für Fregatten-Kapitän Dennis Fauerbach mit dem Titel "Allzeit gute Fahrt".

Dennis Fauerbach betonte die Gegenseitigkeit der Patenschaft: "Die Verbindung mit dem SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech ist für uns etwas ganz Besonderes! Die Unterstützung für die unglaubliche Arbeit, die hier geleistet wird, ist uns ein echtes Herzensanliegen. Auf der anderen Seite können die Kinder und ihre Betreuerinnen und Betreuern sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie auch wir uns freuen, wenn wir fernab der Heimat Briefe von ihnen bekommen."

Stofflöwen, Halloween-Schminke und Lebkuchen

Die Fregatte Bayern unterstützt das SOS-Kinderdorf nicht nur finanziell, sondern ist den Kindern und Jugendlichen aus regelmäßigen Besuchen und gemeinsamen Aktivitäten gut bekannt. So lebt im SOS-Kinderdorf ein kleiner Teddybär namens Tim, der seinem Freund, dem auf der Fregatte Bayern wohnenden Teddybären Tom, regelmäßig Briefe schreibt. Auch gab es immer wieder Ferienfreizeiten.

Unter den Gästen waren auch Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul sowie die stellvertretende Landrätin des Kreises Landsberg, Margit Horner-Spindler. (AK)