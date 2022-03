Dießen: Bürger wehren sich gegen Parkplatz an der Rotter Straße

Plus Fünf Dießener Gruppierungen und einige Privatleute wollen eine weitere Versiegelung auf dem Behelfsparkplatz verhindern und gründen eine Bürgerinitiative.

An der Rotter Straße in Dießen sollen neue Parkplätze entstehen. Während darüber im Marktgemeinderat noch kontrovers diskutiert wird, haben sich fünf Dießener Gruppierungen zusammengetan und eine Bürgerinitiative (BI) gegen mehr Flächenversiegelung gegründet.