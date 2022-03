Ammersee

13:12 Uhr

Dießen: Bürgerinitiative gegen Parkplatzausbau an der Rotter Straße

Zu einer Protestaktion gegen den Parkplatz-Ausbau an der Rotter Straße in Dießen hat eine neu gegründete Bürgerinitiative aufgerufen.

Plus Am Freitagabend findet in Dießen eine Protestkundgebung gegen den geplanten Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße statt. Wofür die Bürgerinitiative das Geld lieber ausgeben möchte.

Von Uschi Nagl

„760.000 Gründe gegen den Parkplatzbau“ – so lautet der Text auf einem Plakat bei der Protestkundgebung der neuen Dießener „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“. 760.000 Gründe führt diese BI gegen ein Vorhaben der Gemeinde ins Feld, denn 760.000 Euro soll der Ausbau der Wiese zwischen Rotter Straße und Landsberger Straße kosten, die bisher temporär als Entlastungsparkplatz genutzt wird und dauerhaft als Parkplatz dienen soll.

