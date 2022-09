Dießen: Damit Kinder sicher zur Schule und wieder heimkommen

In Sachen Schulwegsicherheit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel getan. Bei einer Veranstaltung in der Dießener Schule wird aber auch deutlich, wo heute die Herausforderungen liegen.

Seit Dienstag ist frühmorgens wieder mehr auf den Straßen und Gehwegen los als in den sechs Wochen zuvor, als Sommerferien waren. Aufmerksamkeit und Rücksicht sind also wieder besonders gefragt, nachdem die Schule begonnen hat - vor allem auch deshalb, weil viele Erstklasskinder ihren ersten Erfahrungen auf Straßen und Wegen machen. An der Carl-Orff-Schule drehte sich am Mittwochvormittag alles um die Schulwegsicherheit. In Dießen fand die Jahreshauptveranstaltung der Gemeinschaftsaktion "Sicher zur Schule - sicher nach Hause" statt.

Vertreter von Behörden und Organisationen erklärten, welche Bemühungen sie seit Jahrzehnten für die Schulwegsicherheit unternehmen, ein Viertklässlerchor erklärte den Kleineren singend wichtige Regeln im Verkehr, es wurde um Schulweghelferinnen und -helfer geworben und es gab Geschenke für die 107 Kinder, die am Tag zuvor eingeschult wurden.

Die Sichtbarkeit ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor

Diese Geschenke wurden von den Kindern natürlich heiß erwartet. Das wichtigste dabei waren nicht mehr wie früher die orange Mützen, sondern neonfarbene Überwürfe mit Reflektoren. Die Sichtbarkeit der Schülerinnen und Schüler, das wurde mehrfach betont, ist nämlich neben der Verkehrserziehung der zweite wesentliche Faktor für mehr Sicherheit auf dem Schulweg - gerade im Herbst und Winter, wenn es beim morgendlichen Schulweg noch häufig finster ist. Wichtig sei in diesen Tagen auch, darauf besonders zu achten, dass mit den Erstklasskindern wieder neue Verkehrsteilnehmer unterwegs seien, fügte der Präsident der Verkehrswacht Bayern, der frühere Kultusminister und jetzige Deggendorfer Landrat Bernd Sibler, an.

Mit den neongelben Überwürfen sind Schulkinder auch sichtbar, wenn es frühmorgens noch dunkel ist. Foto: Christian Rudnik

Immer wieder kam auch der dritte Sicherheitsfaktor zur Sprache in Gestalt von rund 25.000 Ehrenamtlichen in Bayern, auf die der Amtsleiter im Kultusministerium, Stefan Graf, aufmerksam machte, die morgens Fußgängerüberwege sichern. An einem solchermaßen gesicherten Überweg sei noch nie ein Kind bei einem Verkehrsunfall zu Tode gekommen, betonte Wolfgang Prestele, der Geschäftsführer der Gemeinschaftsaktion "Sicher zur Schule - sicher nach Hause". Dagegen sei die Zahl der in den früheren 1970er-Jahren die bei Schulwegunfällen getöteten Kinder in Bayern "im Rahmen einer Schulklasse" gelegen. "Das waren im Jahr über 30, jetzt sind es null." Er selbst, sagte der Amtschef im Kultusministerium, Stefan Graf, habe als Grundschüler damals eine Bundesstraße überqueren müssen, um zur Schule zu kommen, und habe erlebt, wie eine Schülerin bei einem Schulwegunfall schwer verletzt wurde.

Lieber zu Fuß als mit dem Eltern-Taxi zur Schule

Einen weiteren Beitrag zur Schulwegsicherheit formulierte der Vertreter des Innenministeriums, Gerhard Pfauser: "Wenn die Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, ist das nicht so gut, dagegen tut ein Spaziergang im digitalen Zeitalter gut."

Lesen Sie dazu auch

Ganz unfallfrei geht der Weg zur Schule freilich nach wie vor nicht ab: Polizeipräsident Günter Gietl berichtete von fast 100 Schulwegunfällen im vergangenen Jahr im nördlichen Oberbayern (dazu zählt auch der Landkreis Landsberg), bei denen 105 Personen verletzt worden seien.

Der besondere Vorzug am Schulweghelfer-Ehrenamt

Schulweghelfer werden dringend gesucht. Es sei nicht so leicht, dass sich Menschen im Ehrenamt in die Pflicht nehmen ließen, warf Regierungspräsident Konrad Schober ein, der aber auf einen besonderen Vorzug der Schulweghelfer-Tätigkeit verwies: "Es gibt kein Ehrenamt, das so viel Urlaub bringt. In den Ferien hat man immer frei."

Sonja Happach, Gerald Kröger und Michaela Friedrich (von links) aus Dießen wurden für ihre langjährige Schulweghelfer-Tätigkeit geehrt. Das Foto zeigt sie mit dem Geschäftsführer von "Sicher zur Schule", Wolfgang Prestele (links), und dem Präsidenten der Verkehrswacht in Bayern, Bernd Sibler. Foto: Christian Rudnik

Bei der Veranstaltung in Dießen wurden auch drei langjährige Schulweghelfer geehrt: Michaela Friedrich, Sonja Happach und Gerald Kröger. Diese lobten vor allem die Kinder für ihr Verhalten: "Die Schüler halten sich an die Regeln, da müssen sich manche Autofahrer an die Nase fassen", meinte Happach, und Kröger ergänzte: "Bei jeder Schicht fahren zwei Autos bei Rot über die Ampel."

Die Schulweghelfer seien das höchste Gut für die Sicherheit der Kinder, meinte Bürgermeisterin Sandra Perzul. Ihr Mann sei selbst als Schulweghelfer tätig gewesen. Außerdem verwies sie auf die Bemühungen der Gemeinde, den öffentlichen Personennahverkehr auszuweiten und die Schulwege baulich sicherer zu gestalten und Radwege zu bauen.

Wo ein Vater die Defizite auf den Schulwegen in Dießen sieht

Da gibt es in Dießen offenbar schon noch einigen Handlungsbedarf - zumindest aus der Elternsicht, wie die Anmerkung des Vaters einer Schülerin am Rande der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle deutlich machte: Er bemängelte, dass der Schulweg über eine private Wiese zwischen Eichendorffstraße und Buzallee nicht mehr existiere, an der Eichendorffstraße und Frontorstraße abschnittsweise keine Gehwege vorhanden seien und Kinder durch auf Kiesstreifen parkende Fahrzeuge behindert würden.

Die Gemeinschaftsaktion "Sicher zur Schule - sicher nach Hause" wird von zahlreichen Behörden und Organisationen getragen, unter anderem Verkehrsclubs, Kultusministerium, Verkehrswacht, Polizei, Lehrer- und Elternverbänden, Kommunaler Unfallversicherung, Bayerischem Rundfunk und Wirtschaftsunternehmen.