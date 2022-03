Ammersee

Dießen: Das Carl-Orff-Museum wird größer

Das Carl-Orff-Museum am Ziegelstadel 1 in Dießen kann erweitert werden. Eine Herausforderung für die Bauherren besteht unter anderem darin, den Mammutbaum beim Bau schützen.

Plus Das Dießener Carl-Orff-Museum am Ziegelstadel darf vergrößert werden. Ein Baum spielt bei dem Bauvorhaben eine wichtige Rolle.

Von Uschi Nagl

Der Bauantrag zugunsten der geplanten Erweiterung des Carl-Orff-Museums am Ziegelstadel 1 war in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses eine reine Formsache. Das Vorhaben wurde mit 7:1 Stimmen genehmigt. Eine Nachfrage gab es von Johannes Wernseher (CSU) in Bezug auf die notwendigen Löschwasserhydranten. Eine weitere Diskussion fand nicht statt.

