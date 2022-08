Dießen: Die erfolgreiche Invasion der italienischen Küche

Die Kinowelt Dießen zeigt den Dokumentarfilm von Peter Heller "Pasta imperiale". Anschließend gibt es im La Gondola für die Kinobesucher eine Pasta.

Am Freitag, 26. August, wird ab 18 Uhr in der Kinowelt in Dießen der Dokumentarfilm „Pasta imperiale“ von Peter Heller gezeigt. Im Anschluss daran gibt es im Restaurant La Gondola am Marktplatz Dießen eine Pasta.

„Pasta imperiale“ ist ein Dokumentarfilm über die erfolgreiche Invasion der italienischen Küche in Deutschland. Am Beispiel der Heimatstatdt des Filmautors wird die Eroberung Münchens erzählt entlang der Karrieren von drei Pionieren der Geschmacksimporte, Italienern aus kleinsten Verhältnissen in Zeiten der „Gastarbeiter“ - vor fast 50 Jahren. Der Film wird zur Forschungsreise aus Parma, der Gourmethauptstadt Italiens nach „Monaco die Baviera“.

Eine Forschungsreise von Parma nach "Monaco die Baviera"

Im Anschluss an den Film gibt es mit dem Kinoticket eine Pasta bei Mario im „La Gondola“ Dießen, nur wenige Gehminuten von der Kinowelt entfernt (es stehen zwei Pastagerichte zur Auswahl).

Tickets für den Film können nur über die Kinowelt Dießen online oder an der Kinokasse vor Ort erworben werden, insgesamt sind 30 Tickets verfügbar. (ak)

