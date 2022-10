Dießen: Die Sektion Ammersee des DAV gibt es seit über 100 Jahren

1920 wird die Sektion Ammersee im Deutschen Alpenverein von 23 Gründungsmitgliedern in Dießen ins Leben gerufen. Pandemiebedingt wird der 100. Geburtstag erst jetzt gefeiert.

2020 konnte die Sektion Ammersee im Deutschen Alpenverein (DAV) auf das 100-jährige Bestehen zurückblicken. Denn am Abend des 20. Februar 1920 wurde im damaligen Gasthof zum Gattinger die Sektion Dießen von 23 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Zum Gründungsvorstand wurde Bäckermeister Max Habeder.

Ein großer Festabend zum 100-jährigen Jubiläum war für Herbst 2020 geplant, musste jedoch pandemiebedingt gleich zweimal abgesagt werden. Jetzt wurde mit rund 130 Sektionsmitgliedern im Dießener Traidtcasten gefeiert und langjährige Mitglieder geehrt. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Dießener Bläsergruppe.

Stefan Gehrmann, der Vorsitzende der DAV-Sektion Ammersee, freute sich, dass so viele Sektionsmitglieder der Einladung gefolgt waren. "Ohne euch, den langjährigen verdienten Sektionsmitgliedern, wäre die Sektion Ammersee nicht das, was sie ist. Und ich denke, wir sind alle den Gründern dankbar, die vor über 100 Jahren die Sektion Ammersee ins Leben riefen. Ihr alle kennt die Geschichte der Sektion, ihr alle habt diese mitgestaltet. Viele der Mitglieder können abendfüllend von Erlebnissen erzählen, die das Sektionsleben beschert hat. Gemeinsame Erlebnisse, an die man noch Jahre später gerne zurückdenkt."

Von 23 Gründungsmitgliedern auf über 2200 Mitglieder gewachsen

Natürlich habe sich die Sektion im Laufe der Jahrzehnte gewandelt, blickte Gehrmann zurück. 1920 waren es 23 Dießener, die die Sektion gegründet haben. Von 173 Mitgliedern 1923 sank die Zahl auf 72 im Jahr 1932. Danach stieg sie so kräftig an, dass sogar zeitweise ein Aufnahmestopp verhängt wurde. 1980 waren es 540, im Jahr 2000 bereits über 900 Sektionsmitglieder. Heute zählt die Sektion mit 2250 Mitgliedern zu den ganz großen Vereinen im Landkreis Landsberg. Zentraler Punkt aller Aktivitäten sei die Dießener Hütte über Farchant.

Für über 40 Jahre Mitgliedschaft in der DAV-Sektion Ammersee wurden geehrt (von links): Petra Moore, Anton Hirschauer, Monika Kupfer, Traudi Wasl, Martin Schilling, stellvertretender Vorsitzender Volker Kraus, Silke Krause, Andrea Schmelzer, Barbara Richter, Gerhard Lampl, Hans Hirschauer, Volker Seitz, sowie Vorsitzender Stefan Gehrmann. Foto: Raimund Fellner

Hüttenwart Dirk Siebold stellte deren Geschichte seit 1925 vor. Die erste Hütte war von der Weidegenossensachaft Farchant für 50 Mark im Jahr angemietet worden und wurde nur im Winter von den Gründungsmitgliedern als Basislager für Unternehmungen in den schneebedeckten Hängen an der Nordwestseite des Wank genutzt.

Lesen Sie dazu auch

Seit 1933 steht die Dießener Hütte auf der Reschbergwiese

Als der Pachtvertrag nicht mehr verlängert wurde, war Tatendrang gefragt. "Es bleibt bis heute ein Geheimnis, wie es dem damaligen Vorsitzenden Leopold Brandner gelingen konnte, Josef Kirchmayer, Wirt zu Farchant, das Grundstück auf den Reschbergwiesen, wo heute die Dießener Hütte steht, abzuschwatzen." Ende April 1933 wurde das Fundament in Eigenleistung gemauert und im Oktober die neue Hütte eingeweiht. 14.000 Reichsmark haben damalige Mitglieder der Sektion geliehen. Erster Hüttenwart war Josef Höck sen. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Dießener Hütte immer wieder erweitert und ausgebaut.