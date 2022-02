Ammersee

Dießen: Ein Schiff der Geselligkeit am Ammersee

Plus Die „Gaudeamus“ von Raimund Marz ist ein Nationaler Kreuzer mit langer Tradition. Über die Geschichte dieses über 100 Jahre alten Schiffs.

Von Uschi Nagl

„Im Grunde genommen ist das Craft Bräu in Dießen eine Hafenkneipe“, dieser Satz fiel vor Kurzem am Tresen der genossenschaftlichen Bierhalle in der Mühlstraße 12, wo sich gerne Segler treffen, um gemeinsam von der nächsten Saison zu träumen. „Damit war klar, das Craft Bräu braucht dringend einen offiziellen Segler-Hock“, berichtet Klaus Gattinger, begeisterter Skipper und Genossenschaftsvorsitzender. Das neue Format „Segler-Hock“ lädt ab sofort einmal im Monat an einem Mittwoch alle Segelbegeisterten ebenso wie alle unerschrockenen Landratten ein, wilden Geschichten von tosenden Stürmen und unvergesslichen Törns zu lauschen. Den Anfang macht einer, der viele Jahre auf See verbracht hat – Raimund Marz. Er berichtet am Mittwoch, 9. Februar, aus seinem ereignisreichen Leben und über sein Schiff „Gaudeamus“.

