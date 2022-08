Ammersee

Dießen: Eine ziemlich nasse „Kultur am See“

Auch wenn das Wetter beim „Kultur am See“-Festival in Dießen nicht wirklich mitspielte, hatten die Gäste großen Spaß an den drei Abenden.

Plus Wetterkapriolen machen dem Open-Air-Festival (fast) einen Strich durch die Rechnung. Was Veranstalter Johannes Dornhofer beim nächsten Event anders machen will.

Von Frauke Vangierdegom

Das hatte sich Johannes Dornhofer und das ganze „Kultur am See“-Team anders vorgestellt: Nach zwei Jahren Coronapause war die Vorfreude auf drei musikalische Abende in den Dießener Seeanlagen mit insgesamt sechs Bands groß. Nur das Wetter machte der Veranstaltung (fast) einen Strich durch die Rechnung.

