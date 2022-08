Ammersee

18:03 Uhr

Dießen: Erinnerungen einer Chefhostess an Olympia 1972 in München

Eines der beiden Hostessen-Dirndl von Gertrude Krombholz (im Bild mit Direktor Dr. Richard Loibl (links) und Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume) hängt heute im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg.

Plus Dr. Gertrude Krombholz aus Dießen war eine der Chefhostessen bei den Olympischen Spielen in München vor 50 Jahren. Bis heute schlägt ihr Herz für den Sport in allen Facetten. Ein Rück- und ein Ausblick.

Von Frauke Vangierdegom

Auf den Tag genau vor 50 Jahren begannen in München die Olympischen Spiele 1972 – Spiele, die nicht nur aufgrund vieler sportlicher Leistungen in Erinnerung geblieben sind, sondern auch (und das fast noch mehr) durch das grausame Attentat auf die israelische Mannschaft am 5. September.

