Ammersee

18:07 Uhr

Dießen hat eine neue Ansprechpartnerin für Flüchtlinge

Die neue Integrationsbeauftragte in Dießen, Sabine Schellberg, berät Geflüchtete und ehrenamtliche Helfer in der Integrationsberatungsstelle der Gemeinde in der Johannisstraße 17.

Plus Die Asylintegrationsberatungsstelle in Dießen ist wieder besetzt. Die Sozialpädagogin Sabine Schellberg hilft dort Geflüchteten weiter. Wo der Bedarf an Unterstützung besonders groß ist.

Von Uschi Nagl

Seit Jahresbeginn ist der Markt Dießen selbst Träger der Asylintegrationsberatungsstelle in der Johannisstraße 17. Wie berichtet hatte sich die Arbeiterwohlfahrt aus dieser Aufgabe zurückgezogen. Drei Monate lang war die Beratungsstelle nicht besetzt, seit 1. März steht mit der Sozialpädagogin Sabine Schellberg eine neue Fachkraft für die 30-Stunden-Stelle zur Verfügung, die Geflüchtete und Ehrenamtliche informieren und beraten möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .