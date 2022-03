Ammersee

Dießen: Herbert Kirsch legt sein Gemeinderatsmandat nieder

Fast ein Vierteljahrhundert war Herbert Kirsch (Zweiter von rechts) Bürgermeister in Dießen und danach fast zwei Jahre Marktgemeinderat. Jetzt verlässt er die politische Bühne ganz.

Plus Seit zwei Jahren engagiert sich der frühere Dießener Bürgermeister als Marktgemeinderat. Jetzt verlässt er die politische Bühne. Was sein Nachfolger von der Liste der Dießener Bürger bewegen will.

Von Uschi Nagl

Herbert Kirsch war 24 Jahre Bürgermeister der Marktgemeinde Dießen. Zwei weitere Jahre engagierte er sich in der aktuellen Legislaturperiode unter Leitung von Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) als Gemeinderatsmitglied für die Dießener Bürger. Dieses Mandat sei nicht auf Dauer angelegt gewesen, erklärt Kirsch auf Anfrage unserer Zeitung. Nun sei ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Nachrücker und Nachfolger von Herbert Kirsch ist der 28-jährige Biolandwirt und Agrartechniker Maximilian Knoller. Er wird in der Gemeinderatssitzung am Montag vereidigt.

