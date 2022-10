Ammersee

Dießen: In der Buzallee darf gebaut werden, die alte Eiche muss bleiben

Bauvorhaben Buzallee Auf einem großen Grundstück an der Buzallee dürfen zwei Doppelhäuser und zwei Einfamilienhäuser errichtet werden. Die alte Eiche aber muss erhalten bleiben.

Von Uschi Nagl

Auf einem großen Grundstück an der Buzallee dürfen zwei Doppelhäuser und zwei Einfamilienhäuser errichtet werden. Der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht dafür. Allerdings, so die Vorgabe des Gremiums, soll eine alte, ortsbildprägende Eiche auf dem Baugrundstück erhalten bleiben.

