Dießen: Feuerwehr rückt zu Wohnhausbrand aus

In Dießen ist die Feuerwehr im Einsatz um einen Brand in der Schützenstraße zu löschen.

In Dießen greifen die Flammen eines brennenden Gartenhauses in der Schützenstraße auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Gegen 7.45 rücken Rettungskräfte am Montagmorgen in die Schützenstraße in Dießen aus. Dort war nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Dießen zunächst ein Gartenhaus in Brand geraten. Später hätten die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Hinweise auf Verletzte beziehungsweise auf die Brandursache liegen noch nicht vor. Die Löscharbeiten dauern noch an. (lt)

