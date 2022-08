Ammersee

vor 49 Min.

Dießen lehnt einen Neubau in der Fischerei (noch) ab

Plus Bislang behält der Markt Dießen mit seiner Ablehnung eines Neubaus in der Fischermartlstraße recht. Jetzt liegt eine neue Planung vor.

Von Uschi Nagl

Der Bau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten an der Fischermartlstraße 20 in Dießen ist in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses erneut abgelehnt worden, allerdings nicht mehr einstimmig wie bisher. Der Grund dafür sind Nachbesserungen an der Planung und die Befürchtung, dass eine erneute Klage der Gemeinde gegen eine Genehmigung des Vorhabens durch das Landratsamt möglicherweise erfolglos bleiben könnte.

