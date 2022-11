Dießen leuchtet und Dettenschwang strahlt

Einen Tag nachdem die Marktgemeinde Dießen wieder leuchtet, erstrahlt erstmals auch der Ortsteil Dettenschwang unter dem Motto "D'schwang strahlt".

"Diessen leuchtet" – "D´schwang strahlt", heißt es am Freitag, 25. November, von 17 bis 22 Uhr im Dießener Ortsteil Dettenschwang. " Dießen leuchtet" – ein Titel, der gezündet hat, und der am Donnerstag, 24. November, die Marktgemeinde zwischen 17 und 22 Uhr wieder in helle Lichter tauchen soll. Dem Beispiel der Muttergemeinde folgend wird in diesem Jahr zum ersten Mal auch Dettenschwang leuchten, unter dem Motto: "D´schwang strahlt".

Die Vorsitzende des Dießener Gewerbeverbands, Uschi Wacke, freut sich, dass „Dießen leuchtet“ auch dieses Jahr wieder stattfinden darf. "Alle Dießener Geschäfte im Zentrum haben geöffnet", schreibt sie in einer Pressemitteilung und präsentieren Aktionen, Rabatte und Besonderheiten.

Feuerkünstler, Samagruppe und Stelzengeher

Der Feuerkünstler „Akela“ ist wieder in zwei Shows in der Herrenstraße und am Untermüllerplatz zu sehen. Eine weihnachtliche Sambagruppe gibt vier Standkonzerte in der Herren- und in der Mühlstraße sowie am Untermüllerplatz "und zeigt, dass man die Menschen auch durch heiße Rhythmen wärmen kann", heißt es in der Ankündigung weiter. Daneben werden Stelzengeher durch den Ort flanieren und am Untermüllerplatz werden Bratwurst und Waffeln verkauft. Uschi Wacke selbst wird zusätzlich Wollmützen mit Lichttmotiven verkaufen, zugunsten des Kinderheims St. Alban.

"Bei uns geht es nicht um einen verkaufsoffenen Abend, denn wir haben bis auf unseren Bäcker Stefan gar keine Geschäfte", sagt Katalin Fischer. Die Theaterreferentin des Heimatvereins Dießen und überzeugte Dettenschwangerin organisiert heuer erstmals am Tag nach "Dießen leuchtet" die Aktion "D'schwang strahlt". Vielmehr gehe es "um ein kleines Kunstfest, denn Dettenschwang ist reich an künstlerischen, kreativen und kulinarischen Talenten, und alle haben Lust, mitzumachen. Natürlich wirken auch einige Nicht-D´schwanger mit, das sehen wir nicht so eng."

Kein verkaufsoffener Abend, sondern ein Kunstfest in Dettenschwang

Neben der Festbeleuchtung nach Dießener Muster – eingerichtet vom international agierenden Light&Sound-Meistertechniker, dem Dettenschwanger Jürgen Gerum – wird auch die Bühne beleuchtet, ein umfunktionierter landwirtschaftlicher Anhänger, auf der Darbietungen wie Blasmusik von Kleinen und Großen, Theatersketche der "Quellgeister", Lesungen, Gesang und Flamenco stattfinden. Die Virtuelle Companie nutzt eine Hausfassade für ein Minispektakel, an eine andere Hauswand werden, von Live-Musik begleitet, Fotografien projiziert und als besonderes Highlight gibt es eine professionelle Feuershow. Unter den Zuschauern wandeln die D`schwanger Lichtertöchter und sind stets für kleine Überraschungen gut.

Die lokalen Vereine und Gruppen wie Fußballer, Feuerwehr, Schützen und Katholischer Frauenbund machen mit und bieten Köstlichkeiten zu essen und zu trinken an.

Lichtertöchter, Glockenschlag, Sketche und eine Feuershow

"D`schwang strahlt" also. Und alle Dießener und auch Nicht-Dießener sind am Tag nach "Dießen leuchtet" herzlich zu "D´schwang strahlt" eingeladen.

Los geht es um 17 Uhr mit den Lichtertöchtern auf der Bühne, Glockenschlag und Stundengedicht. Anschließend spielt die Jugendblaskapelle mit Andi Kölbl, es werden Sketche der Quellgeister präsentiert, eine Performance der Virtuellen Companie, eine Diashow von Noah Cohen, eine Feuershow und vieles mehr. (AK)