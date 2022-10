Dießen: Maßvolle Bebauung in Zentrumsnähe trifft auf Zustimmung

Plus Ein neuer Bebauungsplan-Vorentwurf zwischen der Dießener Sonnenstraße, Eduard-Gabelsberger-Straße und Tiefenbachstraße trifft im Bauausschuss auf Zustimmung.

Im März 2021 zog der Bau- und Umweltausschuss die Reißleine und erließ für die bislang unbebauten Grundstücke zwischen Sonnenstraße, Eduard-Gabelsberger-Straße und Tiefenbachstraße in Dießen aufgrund einer Bauvoranfrage eine Veränderungssperre. Auf gut 2500 Quadratmetern sollte Baurecht für zwei Mehrfamilienhäuser und vier Einfamilienhäuser mit insgesamt 16 Wohneinheiten und Tiefgarage geschaffen werden.