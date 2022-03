Ammersee

vor 39 Min.

Dießen: Nach fast 120 Jahren geht der Ofen in der Konditorei Café Vogel aus

Plus Die Konditorei Café Vogel in Dießen wird schon in der fünften Generation betrieben. Ab Mitte des Jahres bleibt der Backofen kalt. Warum der Familienbetrieb nach 118 Jahren schließt.

Von Uschi Nagl

„Alles hat seine Zeit“, sagt Jutta Golder und lächelt. 42 Jahre lang stand die 54-jährige, erst als Tochter des Hauses und später als Geschäftsführerin und Konditormeisterin, nahezu täglich in der Backstube oder hinter der Verkaufstheke der Konditorei Café Vogel. In dem traditionsreichen Ladengeschäft mit familiärer Atmosphäre an der Dießener Johannisstraße 4 werden bis heute Torten in traditioneller Handwerkskunst gefertigt und dekoriert. Kuchen, selbst gemachtes Eis, Pralinen oder andere Köstlichkeiten werden über die Ladentheke gereicht. Doch das alles wird bald Geschichte sein.

