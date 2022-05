Ammersee

Dießen: Paddelboote dürfen am Badeplatz anlanden

Stand-Up-Paddler sollen künftig sowohl in Riederau als auch in St. Alban anlanden können.

Plus Dießen bietet Stand-up-Paddlern und anderen Wassersportlern in Riederau und St. Alban künftig einen neuen Service.

Von Uschi Nagl

Laut Benutzungssatzung vom Mai 2019 ist es nicht gestattet, Boote und Surfbretter in den Freizeitgeländen der Marktgemeinde ins Wasser zu lassen. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel: Im Freizeitgelände Riederau durften die dort mit Genehmigung der Gemeinde seit vielen Jahren gelagerten Wassersportgeräte auch nach Erlass der Satzung verbleiben, und in St. Alban wurde die Benutzung von Stand-up-Paddle-Boards (SUPs) im Freizeitgelände weiterhin toleriert. Nun will die Gemeinde ihre Satzung zugunsten der Wassersportler ändern und weitere Ablagemöglichkeiten für SUPs schaffen.

