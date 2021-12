Dießen: Rotes Kreuz nimmt Teststation im Blauen Haus in Betrieb

Das Bayerische Rote Kreuz bietet in Dießen kostenlose Corona-Schnelltests an. Wann die Termine sind.

Ab Dienstag, 21.12.2021 bietet das Bayerische Rote Kreuz (BRK) wieder kostenlose Schnelltests in Dießen an. An drei Tagen in der Woche stehen zukünftig Termine für kostenlose Bürgertestungen zur Verfügung. Um Registrierung bzw. Terminvereinbarung wird gebeten unter www.brk-landsberg.de.

Die Öffnungszeiten der Teststation in der Prinz-Ludwig-Straße 23 sind jeweils am Dienstag und Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr und am kommenden Samstag Samstag, 25. Dezember, von 9 bis 11 Uhr.

Am Neujahrstag, Samstag, 1. Januar, ist die Öffnungszeit abends von 17.30 bis 19.30 Uhr.

Maskenpflicht in Corona-Teststation in Dießen: Testen mit Symptomen nicht möglich

Das BRK bittet Besucherinnen und Besucher, eine FFP2-Maske zu tragen.

Personen mit erkennbaren Symptomen wie Husten, Fieber, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns sowie Schnupfen dürfen nicht getestet werden. In diesem Fall sollte der Hausarzt oder das Gesundheitsamt des Landkreises Landsberg am Lech kontaktiert werden. (ak)

