Ammersee

vor 3 Min.

Dießen setzt auf nachhaltige Mobilität

Die neue Schnellladesäule am Untermüllerplatz wurde eingeweiht. Im Bild von links: Marian Cammerer (CSU-Ortsvorsitzender), Bürgermeisterin Sandra Perzul beim Auftanken, Martin Holzschuh (Bauhof), Roland Kratzer (2. Bürgermeister) und Martin Filser (ESB).

Plus Am Untermüllerplatz in Dießen steht eine neue Schnellladesäule mit 100 Prozent Ökostrom. Damit bringt die Gemeinde die Mobilitätswende weiter voran.

Von Uschi Nagl

Die Marktgemeinde Dießen bringt die Mobilitätswende weiter voran und macht Elektrofahrzeuge noch alltagstauglicher. An der neu errichteten Schnellladesäule am Untermüllerplatz kann man Elektroautos jetzt zügiger laden – und das mit günstigem und CO₂-freiem Strom aus erneuerbaren Energien.

