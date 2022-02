Dießen: So läuft die Anmeldung für einen Kindergartenplatz

Dießen setzt auf ein Online-Portal

Die Marktgemeinde Dießen bietet für die Kinderbetreuungsplätze eine neue Anmeldemöglichkeit über das Portal Little Bird an. Das wurde jetzt aus dem Rathaus mitgeteilt. Eltern können sich hier einen Überblick über viele in Dießen vorhandene Kindertageseinrichtungen verschaffen und sich bei bis zu drei Einrichtungen gleichzeitig vormerken lassen, informiert eine Mitteilung aus dem Rathaus. Die Anmeldung des Kindes ist frühestens ab Geburt und maximal 24 Monate im Voraus möglich. Das Angebot von Little Bird ist dabei auch in englischer Sprache verfügbar.

Kindergartenanmeldung in Dießen am Ammersee

Auf dem Portal sind neben den gemeindlichen Einrichtungen wie dem Kindergarten Dettenschwang und dem Kinderhaus Riederau fast alle weiteren Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft aufgelistet. Nicht auf Little Bird eingetragen sind der Naturkindergarten und der Waldorfkindergarten.

Aufgrund der Corona-Lage finden keine größeren Infoveranstaltungen statt. Eltern haben jedoch die Möglichkeit, mit der jeweiligen Einrichtung einen gesonderten Termin zur Besichtigung zu vereinbaren. Zu einer Übersicht zu den Einrichtungen und die Möglichkeit zur Anmeldung gelangt man auch über www.diessen.de.

Mit einer Benachrichtigung über den Erhalt eines Kindergartenplatzes können Eltern und Erziehungsberechtigte im Laufe des Aprils rechnen. Fragen zu Kinderbetreuungsplätzen beantwortet Susanne Schraid unter der E-Mail-Adresse susanne.schraid@diessen.de oder der Telefonnummer 08807/929427. (ak)

