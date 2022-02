Dießen: Sonderimpftag mit Biontech im Blauen Haus geplant

Die Gemeinde Dießen bietet wieder Impfungen mit dem mRNA-Vakzin Biontech an. Wann geimpft wird und was Interessierte beachten sollten.

Die Marktgemeinde Dießen bietet wieder einen Sonderimpftag im Kulturforum des Blauen Hauses in der Prinz-Ludwig-Straße 23 an. Der Termin ist am Freitag, 11. Februar, von 8.30 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Impfung mit Biontech: Was Interessierte wissen müssen

Unter der Leitung eines Ärzteteams werden an diesem Tag Impfungen mit dem Impfstoff Biontech vorgenommen. Geimpft werden dabei Personen ab zwölf Jahren. Das Impfteam kann Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen vornehmen. Fragen dazu können im ärztlichen Aufklärungsgespräch besprochen werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen ihren Personalausweis, eine FFP2-Maske und den Impfpass sowie die Versichertenkarte zum Impftermin mitbringen. (ak)





Lesen Sie dazu auch