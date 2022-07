Dießen: Theater für Groß und Klein auf dem Seehof

Die Theatertage am Seehof haben begonnen: Die dortige Theatergruppe bringt das Märchen „Zwerg Nase“ auf die Bühne und die Commedia Dießen ein flottes Zwei-Personen-Stück.

Die Theatertage am Seehof haben begonnen. Rund 50 Zuschauer applaudierten zur Premiere begeistert den Darstellern der Theatergruppe Seehof bei der ersten Aufführung von „Zwerg Nase“ in Dießen. Die Bühnenfassung des beliebten Märchens vom Landsberger Helmut Glatz hatte Dr. Stefan Rattenhuber hergenommen, um die diesjährigen Theatertage zu eröffnen. Und damit wurde gezeigt: Man kann ein Märchen auf das Podium bringen und sowohl Erwachsenen wie auch Kindern eine große Freude bereiten. Der begeisterte Beifall gab dem Regisseur mit der Wahl des Stücks recht. Danach folgte ein Kammerstück der Dießener Commedia.

Improvisierte und einfache Bühnenbilder für die einzelnen Akte – Palast der Hexe, Palastküche und Palast – regten umso mehr die Fantasie der Zuschauer an. Es gab den Schauspielern viel Raum zum Agieren. Ein guter Trick war es, den Quirin (großartig Konrad Linke), so heißt Zwerg Nase in der Theaterfassung, schon vor dem Eingang zum Theaterzelt am Gemüsestand seiner Großmutter (sehr realistisch Tanja Cerny) spielen zu lassen. Irritiert standen manche Besucher vor dem Zelt und konnten das Geschehen gar nicht so recht einordnen.

Eine Fee, ein Schwein und eine Prinzessin

Lustig die Szene mit den Kindern, die der Hexe (sehr überzeugend Irmgard Rieger) helfen, den Quirin zu einem Nasen-Ohren-Monster zu verzaubern. Witzig der Besuch der beiden Majestäten König (fabelhaft Thomas Bernhard) und dekadentem verfressenen Herzog (sehr gut Alois Kramer) in der Palastküche, dem Reich des Küchenmeisters (souverän wie immer Andreas Bernhard) mit den lustigen Auftritten der Hilfsköche (Tabea Steigenberger und Max Hettmer). Dann der Höhepunkt im Palast mit Fee (Tanja Cerny), dem Schwein (Elisa Jäger) und der Prinzessin (Tabea Steigenberger) und Kindern. Ein grandioses Finale erwartet das Publikum.

Weitere Aufführungen folgen am Freitag, 29. Juli, um 19.30 Uhr, Samstag, 30. Juli, um 19.30 Uhr, Sonntag, 31. Juli, um 17.30 Uhr, Freitag, 5. August, um 19.30 Uhr, und Sonntag, 7. August, um 17.30 Uhr. Kartenreservierungen unter www.theater-diessen.de oder Telefon 08807/8477.

Commedia: Nur zwei Schauspielerinnen, aber 80 Textseiten

Am Samstag folgte dann die Premiere der Komödie „Ich liebe mich“, die die Commedia Diessen aufführt. Autor Stephan Eckel hat ein 90-minütiges Verwirrspiel erdacht, bei dem am Ende nichts so ist, wie die in die Irre geführten Zuschauer lange Zeit glauben.

Die Mitwirkenden der Commedia Dießen bei der Premiere von „Ich liebe mich“ (von links): Margot Netter (Souffleuse), Kathrin Stork, Alois Kramer und Christa Schlangenhaft. Foto: Commedia Dießen

Die von nur zwei Schauspielerinnen getragene Handlung ist ebenso simpel wie genial, für das spartanische Bühnenbild genügt eine altmodische Couch. Da es im Stück auch keine Ortswechsel gibt, lebt es von den Dialogen, und die haben es in sich: Das Textbuch umfasst über 80 Seiten. Höchste Konzentration wurde also verlangt von Christa Schlagenhaft (Elvira Severin) und Kathrin Stork (Amélie Weidmann-Sperling), die diese Tour de force mit Bravour bewältigten. Denn die beiden Darstellerinnen liefern sich ein perfides Spiel der Eitelkeiten von boshaften Unterstellungen bis zu wüsten Beschimpfungen.

Ein Schlagabtausch wie ein Showdown zweier Revolverhelden

Der verbale Schlagabtausch auf der Bühne ist teilweise spannend wie der Showdown zweier Revolverhelden in einem alten Western-Film. Aber es wäre keine Komödie, wenn es in eineinhalb Stunden nicht auch genug zu lachen gäbe. Dafür sorgen Stork als gewitzte Immobilienmaklerin und Schlagenhaft als arrogante Anwaltsgattin, die das Schickeria-Gehabe gekonnt auf die Spitze treibt.

Das Zickenduell hat Regisseur Alois Kramer temporeich in Szene gesetzt und selbst eine Nebenrolle übernommen. Nach der Premiere gibt es weitere Vorstellungen von „Ich liebe mich“ am Mittwoch und Freitag, 3. und 12. August, jeweils um 19 Uhr, außerdem eine Nachmittagsvorstellung am 14. August um 17 Uhr. Kartenreservierungen unter www.theater-diessen.de.

Das Theaterzelt befindet sich auf dem Gelände des Tiermedizinischen Behandlungszentrums Seehof, Seehof 2, Dießen. (AK)