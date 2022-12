Dießen: Vom Singen in der staden Zeit

Nach zweijähriger Pause gibt es endlich wieder ein Adventskonzert im Dießener Marienmünster. Das Publikum ist vom Gehörten so angetan, dass es am Ende fast seinen eigenen Auftritt verpasst.

"Nein", versucht eine Konzertbesucherin am Ausgang des Marienmünsters ihre um die kleinen Putti im Inneren der Kirche besorgte Enkeltochter zu beruhigen, die "nackten Kinder" würden sicher nicht frieren, denn das seien Engel, und denen, so die Großmutter, "ist es von innen raus warm". Schmunzeln bei zwei Frauen, die das Gespräch zufällig mitangehört haben und es nun aufgreifen: "Von der Wärme haben die Engerl bestimmt was in die Instrumente und Stimmen der Sänger hineingegeben, sonst wär' das Konzert heut' nicht gar so schön gewesen."

"Weiß ich schon", antwortet die Kleine forsch, "nur gut Omi, dass wir für die Engelsmusik deine Kuscheldecke dabei hatten, wir sind ja bloß Friere-Menschen."

Gemeinsames Warten auf Weihnachten

Und "wie gut", lächeln die Frauen den beiden hinterher, "dass solche Begegnungen jetzt wieder möglich sind", das mache das eben gehörte Konzert für sie umso wertvoller. Es sei genau, wie eingangs von der Vorsitzenden des Vereins Freunde der Dießener Münsterkonzerte gesagt: "Gemeinsam warten ist schöner, als alleine warten." Und auch darin sollte Annette Rießner recht behalten: Mit dem ersten Adventskonzert nach zwei Jahren Corona-Pause bescherten die Mitwirkenden – der Münsterchor geleitet von Stephan Ronkov, die Weisenbläser des Musikvereins Dießen, die Saitenschinder, die Ammertaler Alphornbläse sowie als Sprecher Pfarrer Josef Kirchensteiner – den Besucherinnen und Besuchern im voll besetzten Marienmünster tatsächlich eine "feine, besinnliche und klangvolle musikalische Stunde".

Stimmungsvoll war schon der sonore Empfang der Gäste durch die Alphornbläser draußen vor dem Hauptportal – und vielleicht ein kleiner Trost für die vielen Umstehenden, die an diesem Nachmittag leer ausgegangen und umsonst für eine der begehrten Eintrittskarten angestanden waren. Im Kircheninneren nahm derweil der Chor auf der Empore Aufstellung, und es bauten sich die Instrumentalisten unten im Kirchenraum vor dem Hochaltar auf.

Adventskonzert im Dießener Marienmünster unter anderem mit dem Saitenschindern. Foto: Minka Ruile

Im Wechsel stimmten sie so kleine volkstümliche Weisen an, beginnend mit dem warmen Klang der Ammertaler Alphörner beim "Allgäuer Hirtenruf" und dem "Wachet auf, ihr Menschenkinder" im harmonischen Ensemble von Trompete, Klarinette, Bariton-, Tenorhorn und Tuba der fünf Weisenbläser des Musikvereins Dießen. Es folgte von den Saitenschindern, diesmal in Viererformation mit Zither, Gitarre und zwei Hackbrettern, ein anmutiger "Deutscher aus Aspang" sowie, eingeleitet von Stephan Ronkovs kurzem Vorspiel auf der Orgel, der Münsterchor mit dem zart angestimmten "Gelobet sei der Nam' des Herrn".

Lesen Sie dazu auch

Besinnliche Wortbeiträge und beflügelte Chorweisen

In seinen anschließenden Gedanken zum Advent mahnte Pfarrer Josef Kirchensteiner angesichts der brennenden Probleme überall auf der Welt dazu, die Einheit unter den Menschen zu leben und "um dieses Traumes Willen nie das Heimweh nach dem verlorenen Paradies" zu verlieren. Es folgten in losem Wechsel weitere besinnliche Wortbeiträge und – ob nun von tatsächlichen Engeln oder doch eher der Inspiration der Musikerinnen und Musiker – beflügelte Instrumentalstücke und Chorweisen. Das Publikum war so ins Zuhören vertieft, dass Stephan Ronkov an der Orgel schließlich einige Mühe hatte, beim gemeinsamen "Macht hoch die Tür" wenigstens einige Stimmen zum Mitsingen zu motivieren.

"Schön war's auch heuer wieder."

"Aber schön", war später auf dem Vorplatz des Marienmünsters zu hören, "schön war's auch heuer wieder." Und "wie stad jemand sei möcht' in der staden Zeit", meldete sich wohl jemand aus den Reihen der Nichtsänger gut gelaunt zu Wort, "ja mei ..."