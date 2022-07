Dießen: Vorhang auf für Sherlock Holmes

Die Theater-AG der Mädchenrealschule in Dießen hat ein eigenes Stück geschrieben. Der Krimi wird am 18. und 19. Juli gezeigt.

Am Montag, 18. und Dienstag, 19. Juli, heißt es in der Dießener Mädchenrealschule „Vorhang auf für Sherlock Holmes“. Dann führt die Theater-AG das Stück „Sherlock - The Rise and Fall of John Watson“ auf. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr in der Turnhalle der Realschule.

Bereits Ende 2021 äußerte laut Pressemitteilung aus der Schule eine kleine Gruppe von Schülerinnen der neunten und zehnten Klassen den Wunsch, ein eigenes Bühnenstück schreiben zu wollen.

Lange Probenpause in der Pandemie

Es sollte ein Krimi über Sherlock Holmes werden. Die Leitung der Theater-AG, Nadja Lindner, sei von diesem Vorhaben begeistert gewesen und ließ die beiden federführenden Autorinnen, Jemika Uitz und Valentina Parockinger, losschreiben. Unterstützt wurden die beiden von Carolin Staltmayr und Victoria Braune. Eine lange Probenpause folgte aufgrund der strengen Coronaregeln, keine Jahrgangsstufen mischen zu dürfen.

Doch seit den Osterferien war es für die über 30 Schülerinnen der Theater-AG wieder möglich, zu proben. Eine große finanzielle Unterstützung gab es dann von den örtlichen Geldinstituten. Die VR-Bank Landsberg-Ammersee spendete 500 Euro, die Sparkasse Landsberg-Dießen 300 Euro.

Sponsoren unterstützen die Theater-AG an der Mädchenrealschule

Zum Inhalt: Sherlock Holmes, der wohl bekannteste Detektiv auf Erden, und sein treuer Assistent Dr. John Watson kehren zurück. Aber diesmal nicht auf Leinwand oder in die Kinos, sondern eben live auf der Bühne.

Jemika Uitz (Sherlock Holmes) und Valentina Parockinger (John Watson) gehen dem Mord im Haus der White-Familie nach und stoßen auf mysteriöse Sackgassen. Der Fall scheint ins Nichts zu führen, bis ein Hinweis das gesamte Ereignis auf den Kopf stellt. Karten gibt es an beiden Vorstellungstagen in der Mädchenrealschule in Dießen oder nach einer E-Mail an nadja.lindner@mrs-diessen.de reservieren. Der Eintritt ist frei, wer möchte, kann am Ende etwas spenden. Für Getränke ist gesorgt. (AK)