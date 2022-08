Ammersee

vor 18 Min.

Dießen: Warten auf den „alten“ Hubert von Goisern

Bei Weitem nicht ausverkauft war das Hubert-von-Goisern-Konzert in den Dießener Seeanlagen.

Plus Der „Alpenrocker“ gibt in den Dießener Seeanlagen Einblicke in sein neues Studioalbum „Zeiten & Zeichen“. Ausverkauft ist sein Konzert aber bei Weitem nicht.

Von Inès Bscheid

Bei andauerndem mal mehr und mal weniger starkem Regen und einem bei Weitem nicht ausverkauften Konzert gab Hubert von Goisern in den Dießener Seeanlagen Einblicke ins neue Studioalbum „Zeiten & Zeichen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .