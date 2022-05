Ammersee

18:12 Uhr

Dießen: Warum Volker Schlöndorff endlich mal Optimist ist

Volker Schlöndorff war persönlich zu Gast, als in Dießen sein erster Dokumentarfilm „Der Waldmacher“ gezeigt wurde. Unser Bild zeigt den Oscar-Preisträger in seinem Garten in Babelsberg.

Plus Volker Schlöndorffs erste Dokumentation „Der Waldmacher“ wird in der Kinowelt in Dießen gezeigt. Der Filmemacher schaut selbst vorbei.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Doris Apell-Kölmel, Inhaberin der „Kinowelt am Ammersee“, zeigt sich erleichtert und wirkt glücklich, als sie am Freitagabend vor das Publikum tritt und eine kurze Ansprache hält: „Endlich mal wieder Kino feiern“, schwärmt sie. „Mit Leuten bei uns im Vorführraum. Unsere beiden Säle sind übrigens komplett saniert. Weil wir an die Zukunft dieses wundervollen Mediums namens ,Kino' glauben.“ Gezeigt wird der Dokumentarfilm "Der Waldmacher", und sein Autor Volker Schlöndorff, ist persönlich im Kino.

