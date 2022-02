Ammersee

vor 36 Min.

Dießen: Wenn aus Liebe zum Kaffee ein Beruf wird

In der "Bohne 37" in Dießen verzaubert Ludwig Sanktjohanser mit "Latte Art".

Plus Ludwig Sanktjohanser aus Dießen hat in seinem Café "Bohne 37" seine Kaffeeliebe zum Beruf gemacht. Welche Faktoren Kaffeegenuss zum Geschmackserlebnis machen.

Von Ulrike Reschke

Seine Liebe zum Kaffee hat Ludwig Sanktjohanser zum Beruf gemacht. Was mit Kaffee-Apes, mobilen Kaffeebars auf Basis des italienischen Dreirad-Fahrzeugs von Piaggio, für Events und Märkte anfing, mündete 2015 in der Eröffnung des Cafés „Bohne 37“ in Dießen. Zusammen mit seiner Partnerin Stefanie Grewel sorgt der Barista aus Leidenschaft für köstliche Kaffeespezialitäten sowie vegane und vegetarische Gerichte, auch zum Mitnehmen. Wir haben die beiden gefragt: Was macht einen guten Barista eigentlich aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .