Dießen: Wie in der Kultur der Frust über bayerische Corona-Regeln wächst

Plus 2G-Plus für die Kultur in Bayern, Gastro von Testpflicht befreit. Musikerin Annette Rießner und Kinobetreiberin Doris-Apell-Kölmel aus Dießen sind sehr enttäuscht.

Wenn man mit Annette Rießner spricht, merkt man schnell, dass sie frustriert ist. Seit fast zwei Jahren kann die Dießener Akkordeonspielerin nur noch stark eingeschränkt das tun, was sie am liebsten macht: musizieren – natürlich vor Publikum. Unzählige Konzerte musste Rießner seitdem absagen oder verschieben. „Es ist perspektivlos“, sagt die Musikerin. Dass die bayerische Staatsregierung die Kulturbranche anscheinend vergisst, stimme sie traurig.