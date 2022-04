Ammersee

18:12 Uhr

Dießener Seeanlagen: Ein Gemeinderat sorgt sich um die alten Bäume

Plus In den Boxler-Anlagen am Dießener Ammerseeufer wird der Weg neu gebaut. Ein Gemeinderat befürchtet, dass weitere Bäume zu Schaden kommen könnten.

Von Uschi Nagl

Im Zuge der Neugestaltung der Dießener Seeanlagen wird gerade der Fuß- und Radweg vom Strandhotel bis zum Mühlbach saniert. Im Bau- und Umweltausschuss brachte Hans Rieß (Freie Wähler) seine Befürchtung darüber zum Ausdruck, dass dabei der alte Baumbestand Schaden nehmen könnte. Im Rathaus teilt man diese Befürchtung nicht.

