Dießener Seniorenbeirat will auch mit den Jungen kooperieren

In Dießen sind Alt und Jung in Kontakt. Die Vertretung für alle über 60 soll im Mai neu gewählt werden.

Die Amtszeit des Dießener Seniorenbeirats geht zu Ende. In der jüngsten Sitzung ging es auch um die Neuwahl des Gremiums, die im Mai stattfinden soll. Außerdem wurden mehrere aktuelle Themen besprochen, unter anderem auch die Frage, wie mit einem anderen Gremium, dem Jugendbeirat, zusammengearbeitet werden soll.

Am 14. März, so die Information von Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer, soll dazu aufgerufen werden, für den Seniorenbeirat zu kandidieren, bis zum 11. April sollen sich dann Interessierte melden können. Ob dann eine Wahl stattfindet, hänge von der Zahl derjenigen ab, die sich um einen Sitz im Seniorenbeirat bewerben. Bei fünf bis sieben Personen sei keine Wahl erforderlich, sondern erst, wenn mehr als sieben antreten.

Ob eine Urnenwahl stattfindet, ist noch offen

Ob dann nur eine Brief- oder auch eine Urnenwahl stattfindet, ist laut Springer noch offen. In jedem Fall soll das Wahlprozedere am Sonntag, 22. Mai, abgeschlossen sein, damit am darauffolgenden Montag die Stimmen ausgezählt werden können. Der neue Seniorenbeirat werde sich dann in der ersten Juni-Woche das erste Mal treffen.

Ansonsten wurden laut dem Protokoll folgende weitere Themen in der Seniorenbeiratssitzung besprochen.

Herrenstraße Zur Erneuerungsplanung für die Herrenstraße berichtete der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Dr. Ludger Stürwald, dass eine Verkehrsbegehung mit ihm sowie der Gemeinderätin Gabriele Übler stattgefunden habe. Thema sei die vom Seniorenbeirat geforderte Querungshilfe gewesen. Eine vor Jahren durchgeführte Zählung habe ergeben, dass die geforderte Mindestanzahl von 50 Personen/Stunde mehrmals pro Tag deutlich überschritten worden sei. Bürgermeister Sandra Perzul habe daraufhin schriftlich zugesichert, dass dieses Anliegen des Seniorenbeirates bei der Feinplanung der Herrenstraße berücksichtigt werde.

Jugendbeirat Zur Kooperation mit dem Jugendbeirat der Marktgemeinde informierte Stürwald darüber, dass er vom gewählten Jugendbeirat zu einer Beiratssitzung am vergangenen Mittwoch eingeladen worden sei. Ein Tagesordnungspunkt sei die Gründung eines Stammtisches zwischen Jung und Alt und gemeinsame Aktivitäten im Bereich Sport und Spiel gewesen.

Der Umzug der Tafel ins Blaue Haus wird vom Seniorenbeirat begrüßt

Dießener Tafel Dass im Gemeinderat darüber gesprochen wird, im Blauen Haus Räumlichkeiten für die „Dießener Tafel“ zu schaffen und deswegen für die Renovierung im Untergeschoss ein entsprechender Posten im Haushalt wurde, begrüße der Seniorenbeirat ausdrücklich, damit würde die Tafel wieder einen festen Standort in der Ortsmitte bekommen.

Herzsportgruppe Auch in Dießen bestehe der Bedarf, eine Herzsportgruppe einzurichten. Es müssen jedoch noch folgende Fragen geklärt werden: Welcher Verein übernimmt die Trägerschaft (MTV, ASV oder die Volkshochschule)? Welche Person habe die erforderliche Qualifikation beziehungsweise ließe sich ausbilden? Welche Räumlichkeiten stehen zur Verfügung? (ak)