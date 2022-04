Ammersee

Dießener Töpfermarkt: Ein Zeichen der Völkerverständigung

Plus Der Ammersee Kurier spricht mit Marktleiter Wolfgang Lösche über den Dießener Töpfermarkt. Welche Auswirkungen Corona und der Brexit auf das Großereignis in den Seeanlagen haben.

Keramikfans können sich freuen. In diesem Mai wird endlich wieder der Dießener Töpfermarkt veranstaltet. Zu der 20. Jubiläumsausgabe, die heuer von Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Sonntag, 26. bis 29. Mai, stattfindet, werden direkt am Ammersee die neuesten Kreationen der Keramikkunst präsentiert. Marktleiter Wolfgang Lösche verrät im Interview, was in den Seeanlagen in diesem Jahr gezeigt wird, welche Bedeutung diese wichtige Fachveranstaltung der Keramiker auch international hat und wie es derzeit um die Branche bestellt ist.

