Dießener Trinkwasser: Hochbehälter in Pitzeshofen ist saniert

Der Hochbehälter in Pitzeshofen ist saniert. Er verteilt das Bischofsrieder Wasser in die Ortsteile.

Die Marktgemeinde Dießen verfügt über eine eigene Trinkwasserversorgung. Durch die Quellfassung in Bischofsried wird der gesamte Ortsbereich einschließlich der Ortsteile Dettenhofen, Dettenschwang, Riederau und Obermühlhausen mit qualitativ sehr hochwertigem Trinkwasser versorgt, heißt es in einer Mitteilung zur abgeschlossenen Sanierung des Hochbehälters in Pitzeshofen.

Das Wasser aus Bischofsried erreiche die besten Werte bei Laboruntersuchungen. Es entstammt Waldböden mit hohen Niederschlagsmengen unter nur geringer landwirtschaftlicher Nutzung. Nicht ohne Stolz erklärt Wassermeister Michael Deininger, dass das Dießener Quellwasser und somit auch das Wasser, das aus der Leitung kommt, frei von jeglicher Belastung ist. Weder Mikroplastik, noch Medikamentenrückstände seien aufgrund der Lage vorhanden.

Dettenhofen, Dettenschwang und Pitzeshofen mit Leitungswasser versorgt

Die Sanierung des Hochbehälters bei Pitzeshofen wurde nun mit Ablauf des Jahres 2021 abgeschlossen. Errichtet wurde die Anlage bereits im Jahr 1995. Von hier aus werden Dettenhofen, Dettenschwang und Pitzeshofen mit Leitungswasser versorgt. Das Quellwasser aus Bischofsried wird hierhin gepumpt, gespeichert und mit erhöhtem Druck in die Ortschaften verteilt.

Der Hochbehälter in Pitzeshofen wurde saniert. Foto: Gemeinde Dießen

Die Sanierung wurde erforderlich, da eine Bauzustandsanalyse einige notwendige Maßnahmen zutage gefördert hatte. Die baulichen und technischen Anlagen entsprachen nicht mehr den geltenden Vorschriften. Demnach musste der Zugang umgebaut, die Wasserkammern räumlich getrennt und eine Lüftung für die Wasserkammern eingebaut werden. Alte Beschichtung musste entfernt und der Beton dauerhaft geschützt werden. Die Wasserkammern erhielten eine neue Auskleidung mit Edelstahl.

Bei der Sanierungsmaßnahme wurden aber nicht nur bauliche Aspekte modernisiert. Es wurde auch eine energetische Optimierung der Druckerhöhungspumpen durchgeführt, dadurch konnte der Stromverbrauch um 30 Prozent reduziert werden. Die Kosten hierfür betrugen 65.000 Euro.

665.000 Euro Baukosten

Die Sanierung des Hochbehälters in Pitzeshofen (Wasserkammern, Lüftungsanlagen, Tankanlage, Notstromaggregat) begann im Oktober 2020 und wurde Ende des Jahres 2021 fertiggestellt, die reinen Baukosten ohne Ingenieurhonorar belaufen sich laut Gemeinde auf etwa 665.000 Euro.

Als nächstes Projekt im Bereich der Dießener Wasserversorgung wurde im Gemeinderat beschlossen, die Quelle in Bischofsried mit einer Fotovoltaikanlage auszustatten, um so die Versorgung der westlichen Ortsteile auch bei Stromausfall sicher stellen zu können. (ak)