Dießener wird beleidigt und schubst Senior in Pasing aus dem Zug

Beim Aussteigen aus dem Zug geraten ein junger Dießener und ein anderer Mann aneinander. Dann eskaliert die Situation am Pasinger Bahnhof.

Am Bahnhof Pasing in München sind am Samstagabend zwei Männer zuerst verbal und dann auch bei einer körperlichen Auseinandersetzung aneinandergeraten. Einer der Beteiligten kommt aus Dießen.

Laut Mitteilung der Bundespolizei war es aus noch unbekannter Ursache in einem Zug am Bahnsteig 3/4 beim Ausstieg zu einer körperlichen Auseinandersetzung des Dießeners und eines 78-jährigen Mannes gekommen. Nach ersten Ermittlungen beleidigte der Ältere aus München den Jüngeren, worauf dieser seinen Kontrahenten aus dem Zug schubste, sodass beide zu Boden fielen. Der Jüngere war schneller wieder auf den Beinen, ging auf den am Boden liegenden 78-Jährigen zu und trat mit dem Fuß gegen diesen, heißt es im Polizeibericht weiter.

Drei Begleiter des 19-Jährigen griffen ein und hielten diesen zurück, bevor die Situation weiter eskalierte. Der 78-Jährige erlitt durch den Sturz eine Schürfwunde am Kopf, er wollte aber keine medizinische Versorgung. Die Bundespolizei leitete strafrechtliche Ermittlungen gegen beide Personen ein. (AK)

