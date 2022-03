Dießener wird in Weilheim in einen schweren Unfall verwickelt

In Weilheim verliert eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen. Sie stößt frontal mit dem Auto eines Dießeners zusammen.

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Dießen ist am Dienstag in Weilheim in einen Frontalzusammenstoß verwickelt gewesen. Wie es im Polizeibericht heißt, kam es zu dem Unfall, als gegen 14.30 Uhr eine 60-jährige Autofahrerin auf der Deutenhausener Straße in einen Sekundenschlaf fiel. Ihr Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Auto des Dießeners. Die Deutenhausener Straße musste zur Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme gute zwei Stunden gesperrt werden.

Während der Mann unverletzt blieb, musste die Frau schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 35.000 Euro. (ak)

