Dießens Fußballer erobern die Tabellenspitze

Der MTV Dießen gewinnt das Spitzenspiel bei Erling-Andechs dank eines späten Treffers. Lob gibt es danach vom Trainer.

In einem intensiven und bis zur letzten Sekunde hoch spannenden Spitzenspiel hat sich der MTV Dießen auswärts beim TSV Erling-Andechs verdient mit 0:1 durchgesetzt und damit die Tabellenführung in der Kreisklasse 5 übernommen. "Wir waren sehr gut vorbereitet, und die Mannschaft hat auf dem Platz alles stark umgesetzt", bilanzierte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem Spiel.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Beide Teams vermieden großes Risiko, hatten aber trotzdem ihre Angriffe und erarbeiteten sich einige gute Torchancen. Die beste hatten die Andechser, scheiterten mit einem Foulelfmeter aber am Dießener Torhüter Michael Heinrich. So wurden torlos die Seiten gewechselt.

Nach der Pause wurde das Team vom Ammersee deutlich stärker und bestimmte die Partie über weite Strecken der zweiten Hälfte, ließ jedoch einige Male den möglichen Führungstreffer liegen. In der 83. Spielminute war es dann doch noch so weit, als Alexander Neiser im Zusammenspiel der beiden Routiniers einen Steilpass von Florian Sepperl eiskalt zur mittlerweile überfälligen Führung verwertete. Der TSV warf anschließend noch mal alles nach vorne, die MTV-Defensive war an diesem Tag allerdings nicht zu bezwingen, und so blieb es beim wichtigen Auswärtssieg. Am Samstag ist Dießen beim TSV Benediktbeuern gefordert.

Die zweite Mannschaft des MTV kam am Freitag auswärts in Apfeldorf nicht über ein torloses Remis hinaus, ist aber nach wie vor ebenfalls Tabellenführer und will diese Position am kommenden Sonntag in Rott verteidigen.

