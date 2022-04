Ammersee

Dießens Fußballer sind in der Favoritenrolle

Nachdem am vergangenen Wochenende der Wintereinbruch zu sehr vielen Spielabsagen führte, wollen die Fußballer vom Ammersee nun wieder möglichst erfolgreich um Punkte kämpfen.

Plus Der MTV Dießen will nach der witterungsbedingten Pause am vergangenen Wochenende jetzt gegen Baierbrunn die A-Klassen-Spitze verteidigen.

Von Karlheinz Fünfer und Christian Mühlhause

Aus dem Weg geht sich an diesem Wochenende das eng zusammen liegende Spitzenquartett in der A-Klasse 5, zu dem auch der MTV Dießen (39 Punkte) gehört. Dieser erwartet mit Schäftlarn/Baierbrunn (25) einen Gast, der in der Mitte der Tabelle steht und im Hinspiel trotz Heimvorteil mit 0:3 den Kürzeren zog. Dießens Fußballer hatten ein Wochenende Zeit zum Durchatmen. Eine Schneedecke hatte sich über die Rasenplätze im Oberland gelegt und Spiele verhindert.

