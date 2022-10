Dießens Jungturnerinnen landen beim Gau-Turnwettkampf auf Platz 3

Endlich wieder Wettkampfstimmung: Dießens Jugendturnerinnen bilden beim Turnwettkampf im Turngau Amper-Würm mit Germering ein Team.

Nach langem Warten war es jetzt so weit: Für die Jugendturnerinnen ab 14 Jahren fand wieder ein Turnwettkampf im Turngau Amper-Würm statt. Ausgetragen wurde er in Utting. Trotz recht normaler Trainingsmöglichkeiten in den letzten Monaten war die Situation schwierig, denn gesundheitliche Probleme einerseits und neue Hobbys mancher Turnerinnen andererseits ließen die Zahl der Aktiven in vielen Vereinen schrumpfen – dabei ist es doch vorrangig ein Teamwettbewerb. Doch der Ammersee Sportverein (ASV) konnte sich mit den Turnfreunden aus Germering zusammentun und gemeinsam ein Team stellen.

Das Gemeinschaftsteam startete in der zweiten Liga und begann am Schwebebalken. Lily Berkensträter musste im Team als erste ran, vorsichtig, aber ohne grobe Fehler, meisterte sie ihre Aufgabe. Helena Forster als zweite tat sich etwas schwerer, musste auch ein Element abbrechen, um nicht „abzusteigen“. Elina Kusyapkulova (eine der Germeringer Turnerinnen) wählte eine einfache Übung und kam gut durch, Anna Zimmerhackl turnte die schwierigste Übung, die sie endlich mal im Wettkampf zeigen wollte, musste dabei aber einen „Absteiger“ in Kauf nehmen. Dafür überzeugte abschließend Amelie Schweikhardt (ebenfalls aus Germering) mit ihrer Übung.

Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf

Fortsetzung am Boden, wo die Turnerinnen vor allem ihre akrobatischen Stärken ausspielen konnten. Lily Berkensträter hatte etwas Pech mit dem Flickflack, den sie noch nicht sicher beherrscht. Für alle anderen waren die Flickflacks und Saltos kein Problem, wenn auch nicht alle gymnastischen Elemente perfekt ausgeführt wurden. Das Kampfgericht hatte da mehr erwartet. Für den nächsten Wettkampf heißt das für die ASV-Turnerinnen, dass sie gezielt an den Schwächen arbeiten müssen. Keine Zweifel an der Anerkennung der Elemente gab es anschließend am Sprung, alle turnten den Standardsprung „Überschlag“, Elina Kusyapkulova zeigte sehr überzeugend den schwierigeren „Halb-Halb“ und erhielt hier verdient die Höchstnote des Wettkampfdurchgangs.

Dann hieß es Kräfte sammeln für den Abschluss am Stufenbarren. Während Helena Forster ihrem Trainingsrückstand Tribut zollen musste, turnte Anna Zimmerhackl ihre Übung erfolgreich, muss aber nächstes Mal die Kampfrichter mit mehr Bewegungsfluss überzeugen, um auch mit der Wertung für ihre Leistung entsprechend belohnt zu werden. Ähnlich ging es Amelie Schweikhardt, nur Elina Kusyapkulova war über alle Zweifel erhaben, turnte an ihrem Lieblingsgerät flüssig und hatte nur einen Fehler beim Abgang, als sie zu viel Schwung hatte und grob korrigieren musste. Dafür erhielt sie die zweite Tageshöchstwertung.

Nur Landsberg und Fürstenfeldbruck sind besser

Am Ende reichte es für die Turnerinnen aus Germering und Dießen für den dritten Platz hinter den starken Turnerinnen vom FT Jahn Landsberg und vom TuS Fürstenfeldbruck. (AK)

Lesen Sie dazu auch